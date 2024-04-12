У Украины все плохо

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Украина в этом году может столкнуться с реальной угрозой поражения в войне. С таким предупреждением выступил бывший командующий Объединенными силами Великобритании Ричард Бэрронс. В интервью BBC генерал Бэрронс заявил, что причина поражения в том, «что Украина может почувствовать, что не может победить». «И когда дело дойдет до этого, станут ли люди дальше сражаться и умирать, чтобы защитить то, что невозможно защитить?» — говорит он.

Украинцам критически не хватает боеприпасов, войск и средств противовоздушной обороны. Широко разрекламированное контрнаступление в прошлом году не смогло выбить русских с захваченных ими территорий, и теперь Москва готовится к летнему наступлению, отмечается в статье BBC. Британский генерал заявляет, что «формат предстоящего российского наступления довольно ясен. Мы видим, как Россия наносит удары по всей линии фронта, используя преимущество 5 к 1 в артиллерии и боеприпасах, а также перевес в живой силе, подкрепленный применением новых вооружений». К таким вооружениям относятся планирующий боеприпас — модернизированная «тупая авиабомба» советских времен, оснащенная оперением, GPS-наведением и фугасной взрывчаткой, которая наносит большой ущерб украинской обороне. «В какой-то момент этим летом, — говорит генерал Бэрронс, — мы ожидаем увидеть крупное российское наступление с намерением добиться большего, чем небольшое продвижение, возможно, с задачей прорыва украинских позиций. И если это произойдет, есть риск, что российские войска прорвутся в те районы Украины, где ВСУ не смогут их остановить».

В статье указывается, что в прошлом году россияне знали, где Украина собирается атаковать — со стороны Запорожья на юг в сторону Азовского моря, и, отреагировав соответствующим образом, успешно остановили украинское наступление. Теперь ситуация поменялась — Россия сосредотачивает свои войска и заставляет Киев гадать, где она собирается атаковать в следующий раз. «Одна из проблем, с которой сталкиваются украинцы, в том, что россияне могут выбирать, где они будут задействовать свои силы, — говорит старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) доктор Джек Уотлинг. — Это очень протяженная линия фронта, и украинцы должны быть в состоянии защитить ее всю». А сделать этого они не могут. «Украинские военные потеряют позиции, — считает Уотлинг. — Вопрос в том, насколько и каких населенных пунктов это коснется». Возможно, что российский Генштаб пока не решил, какое направление для наступления выбрать в качестве главного. Но можно выделить три основных: это Харьков, Донбасс и Запорожье. Второй по величине город Украины, расположенный в опасной близости от границы с Россией, является заманчивой целью для Москвы. В настоящее время Харьков подвергается ежедневным ударам со стороны России, а Украина не может создать надежную систему ПВО, чтобы отразить смертоносные атаки беспилотников, крылатых и баллистических ракет.

По словам генерала Бэрронса, «первой целью российского наступления в этом году будет прорыв в Донбассе, но взгляды российских военных будут прикованы и к Харькову, который находится примерно в 29 километрах от российской границы, и это главный приз». Сможет ли Украина продолжать функционировать как жизнеспособное образование, если Харьков падет? – задается вопросом британский журналист. По мнению аналитиков, да, но это будет катастрофическим ударом как по моральному духу, так и экономике Украины. Автор статьи считает, что Украина приняла спорное решение, приложив огромные усилия и затратив большие людские и материальные ресурсы, пытаясь удержать сначала город Бахмут, а затем Авдеевку. В ходе этих боев она потеряла и то, и другое, а также некоторые из своих лучших боевых подразделений. В Киеве возражают: сопротивление привело к непропорционально высоким потерям у россиян. Действительно, бои за эти населенные пункты прозвали «мясорубкой».

На этой неделе командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи предупредил, что, если США не направят Украине значительно больше оружия и боеприпасов, соотношение сил на поле боя составит 10 к 1 в пользу России. Тактика, руководство и оснащение российской армии, возможно, и уступают украинской, но она имеет такое численное превосходство, особенно в артиллерии, что даже если не предпримет ничего другого в этом году, продолжит теснить украинские силы в западном направлении, захватывая деревню за деревней. Город Запорожье тоже лакомый кусок для Москвы. Город с населением более 700 тысяч человек (в мирное время) расположен в опасной близости от линии фронта. Столица одноименной области, которую Россия незаконно аннексировала, и тем не менее, город остается в составе Украины. Стратегической целью России в этом году, возможно, даже не будет захват территорий. Она, может быть, просто попытается сокрушить боевой дух Украины и убедить ее западных сторонников в том, что эта война — безнадежное дело. Джек Уотлинг считает, что цель России — «попытаться вызвать чувство безнадежности»: «Это [российское] наступление не приведет к окончательному прекращению конфликта, независимо от того, как оно пойдет для той или иной стороны». Генерал Бэрронс тоже не верит, что даже с учетом тяжелой ситуации, в которой сейчас находится Украина, Россия автоматически закрепит свое преимущество решительным наступлением: «Я думаю, что наиболее вероятным исходом будет то, что Россия добьется успеха, но не прорывного. У нее не будет достаточно сил, чтобы продвинуться до реки [Днепр]. Но война повернется в пользу России». В статье говорится, что президент России Владимир Путин не намерен прекращать войну в Украине: «Он похож на игрока в покер, который ставит все свои фишки на победу. Он рассчитывает на то, что Запад не сможет предоставить Украине достаточно средств для самозащиты. И несмотря на все саммиты НАТО, конференции и агитационные речи, есть вероятность, что он прав».