«Мечтатели» разгневаны на Зурабишвили

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили считает антигосударственным решение президента Саломе Зурабишвили о помиловании Лазаре Григориадиса, осужденного на девять лет заключения за нанесение ожогов полицейскому и поджог полицейского автомобиля.

«Решение о помиловании, принятое президентом Саломе Зурабишвили, нельзя назвать иначе, как антигосударственное. Она помиловала человека, который бросил в полицейского «коктейль Молотова» и желал сжечь его заживо. Эти кадры были обнародованы и их увидели во всем мире», - цитирует Интерфакс Гарибашвили.

Для Гарибашвили «непонятно, как эта женщина (Зурабишвили) сможет выполнять президентские полномочия в оставшиеся несколько месяцев до переизбрания». По его словам, Зурабишвили «координировано действует с радикальной оппозицией».

Президент Грузии заявила накануне в эфире «Пирвели ТВ», что приняла решение помиловать приговоренного к девяти годам тюрьмы участника прошлогодних акций протеста против «закона об иноагентах» Лазара Григориадиса. Приговор 22-летнему Григориадису был вынесен на фоне возвращения на рассмотрение в парламент отозванного в прошлом году из-за масштабных протестов «закона об иноагентах». Президент сказала, что решение она приняла, не дожидаясь призывов или угроз, но оно пока не подписано.

Тбилисский городской суд 12 апреля признал Григориадиса виновным по двум статьям Уголовного кодекса — посягательство на здоровье полицейского и уничтожение чужой вещи путем поджога.