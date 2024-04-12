Посол: США важно, чтобы Россия не смогла захватить Украину

Для интересов США жизненно важно, чтобы Россия не смогла захватить Украину, заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.

«Каждый день Украина теряет своих людей, свою территорию, свою электроэнергию. Я прошу Конгресс проголосовать за помощь Украине. Для интересов США жизненно важно, чтобы Россия не смогла силой захватить страну с 40-миллионным населением. Мы уже переживали эту историю в Европе и знаем цену бездействия», - подчеркнула Бринк, слова которой приводит пресс-служба посольства США.