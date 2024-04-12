Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск трех ракет и двух ударных беспилотников «Хезболлах» из Ливана по израильской территории, сообщила армейская пресс-служба.

«Зафиксировано, что три ракеты, перелетевшие в Израиль с территории Ливана, упали в незаселенной местности. Кроме того, был зафиксирован перелет из Ливана в Израиль двух ударных БПЛА «Хезболлы», которые взорвались в районе Ханиты [на севере Израиля]», - говорится в сообщении.

«В ответ артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары на юге Ливана», - добавили в пресс-службе.