«Хезболла» и Израиль обменялись ударами обновлено 18:23
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск трех ракет и двух ударных беспилотников «Хезболлах» из Ливана по израильской территории, сообщила армейская пресс-служба.
«Зафиксировано, что три ракеты, перелетевшие в Израиль с территории Ливана, упали в незаселенной местности. Кроме того, был зафиксирован перелет из Ливана в Израиль двух ударных БПЛА «Хезболлы», которые взорвались в районе Ханиты [на севере Израиля]», - говорится в сообщении.
«В ответ артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары на юге Ливана», - добавили в пресс-службе.
* * * 17:52
Вооруженное крыло ливанской проиранской партии «Хезболла» взяло на себя ответственность за нападение на позиции израильских войск в Западной Галилее.
Как говорится в размещенном в Telegram-канале заявлении формирования, боевики использовали беспилотники-камикадзе для нанесения удара по штабу израильской армии в поселении Ханита. В нем указывается, что огонь из реактивных установок и артиллерийских орудий был также открыт «по скоплению вражеских сил в окрестностях поселения».
«…В результате прямого попадания противник понес потери убитыми и ранеными», - отмечается в тексте заявления.
Израильское военное командование пока не подтвердило атаку «Хезболлы».