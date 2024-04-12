Пророссийская партия протестовала в Тбилиси

Протестующие перекрыли движение на набережной, где расположен офис «Грузинской мечты». Они грозились перекрыть железнодорожные магистрали в случае, если власти не выполнят требования и не восстановят их партию. Сторонники в знак протеста сначала сожгли майки с символикой партии «Мечты».

Ранее антизападное и пророссийское «Консервативное движение» (Альт-Инфо») подало в ЦИК необходимое число подписей своих сторонников для участия в парламентских выборах 26 октября. Однако гражданский реестр аннулировал партию, объяснив это тем, что были допущены технические ошибки при регистрации в 2021 году.

Сторонники «Консервативного движения» не раз проводили многочисленные митинги против ЛГБТ, сжигали флаги Евросоюза, в том числе перед парламентом Грузии, и грозили физической расправой различным активистам.