Пророссийская партия протестовала в Тбилиси
Сторонники грузинского пророссийского движения «Альт-Инфо» устроили акцию протеста у офиса правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» из-за отмены регистрации их партии.
Протестующие перекрыли движение на набережной, где расположен офис «Грузинской мечты». Они грозились перекрыть железнодорожные магистрали в случае, если власти не выполнят требования и не восстановят их партию. Сторонники в знак протеста сначала сожгли майки с символикой партии «Мечты».
Ранее антизападное и пророссийское «Консервативное движение» (Альт-Инфо») подало в ЦИК необходимое число подписей своих сторонников для участия в парламентских выборах 26 октября. Однако гражданский реестр аннулировал партию, объяснив это тем, что были допущены технические ошибки при регистрации в 2021 году.
Сторонники «Консервативного движения» не раз проводили многочисленные митинги против ЛГБТ, сжигали флаги Евросоюза, в том числе перед парламентом Грузии, и грозили физической расправой различным активистам.