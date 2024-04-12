Эльмир Алиев, отдел спорта 18:23

Сегодня главному тренеру «Карабаха» Гурбану Гурбанову исполнилось 52 года.

В честь дня рождения лучшего футбольного тренера в истории Азербайджана Профессиональная футбольная лига подготовила интересный видеорепортаж, в котором рассказывается о выступлении Гурбанова за воронежский «Факел» в 1999 году. В том сезоне не без помощи азербайджанского футболиста «Факел» смог пробиться в Высший дивизион чемпионата России, а Гурбан стал любимцем воронежских болельщиков. «Когда выходил в город, все меня узнавали, очень хорошо ко мне относились, - вспоминает рулевой «Карабаха» и член Исполкома АФФА. - Воронеж – футбольный город. С первой игры у меня начало получаться. Главным тренером был Валерий Георгиевич Нененко. У нас с ним было хорошее сотрудничество. Я сыграл там во втором круге, и мы завоевали путевку в Высший дивизион. Нененко – очень интересный человек. С футболистами у него были хорошие отношения. Он был требовательный, но мог и пошутить. Ко мне у него была симпатия. Он ценил трудолюбивых людей. 1999-й год оказался наиболее запоминающимся. На следующий год поиграл и в Высшем дивизионе. Сыграл, правда, мало, но почувствовал атмосферу большого футбола. За всю мою легионерскую карьеру Воронеж – самые запоминающиеся город и команда. Уже будучи в Воронеже, я задумался о тренерской карьере. Начал делать тренерские конспекты. Тренерские мысли у меня возникли именно там, и это помогло мне стать тренером».

«Гурбан Гурбанов был очень хорошим футболистом и – самое главное – очень культурным, порядочным человеком, - говорит тогдашний главный тренер «Факела» Валерий Нененко. - При этом у Гурбана южный характер. Если он видел, что к нему относятся пренебрежительно, мог взорваться и ответить. Но обиды ни на кого не держал. Команда его очень хорошо приняла. Помню его первую игру. Во втором круге мы играли в Орехово-Зуево, Гурбан забил через себя, и мы выиграли 1:0. Потом поехали в Тулу, и там Гурбанов забил победный гол. Он не провел все игры, были мелкие травмы. Гурбан сыграл 12 игр и забил 8 голов. Наш лучший бомбардир в том сезоне Сергей Булатов забил 14 голов, но провел почти все матчи. Помню, как в Тюмени к 55-й минуте проигрывали 0:3, но выиграли 4:3. Эти 3 очка определили выход команды в Высшую лигу. Третий и четвертый мячи забил Гурбан. Наверное, Гурбанову в его тренерской карьере что-то пригодилось из работы со мной. Если это так, я очень рад. Очень переживаю за него. Слежу за выступлениями «Карабаха». Очень впечатляет! Последняя игра с «Байером»... Немного не повезло. Я желаю Гурбану крепкого здоровья и удачи!».

Выступая за «Факел», Гурбан Гурбанов дружил с Валерием Шмаровым. Бывший футболист московского «Спартака» в те годы также выступал за воронежский клуб. Они жили в одном номере. «Гурбан пришел к нам в команду застенчивым человеком, - говорит Шмаров. - Но быстро сошелся с ребятами и в коллективе чувствовал себя довольно комфортно. Очень скромным был. Я – нападающий, он – нападающий. И нам надо было находить взаимопонимание. Очень много разговаривали, общались с ним». Говоря о сегодняшних результатах Гурбанова на тренерском поприще, Шмаров подчеркивает: «Если его команда добивается таких результатов, то это уже великолепная работа тренера. Гурбан, всего тебе самого хорошего! Чтобы все сбывалось и получалось. Чтобы здоровье не подводило. Побед побольше! Удачи тебе во всем!».

Гурбана Гурбанова и сейчас помнят в Воронеже. Клуб, выступающий в российской Премьер-лиге, поздравил своего бывшего форварда и на официальном сайте, и в соцсетях.