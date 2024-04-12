Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:50

Состоявшаяся 12 апреля в Минске встреча министров иностранных дел стран СНГ стала еще одной площадкой для продвижения тезиса Кремля об «атаке» Запада на постсоветские республики и планах коллективного Запада «превратить их в своих сателлитов, оторвав от России». Этот тезис российские официальные лица повторяют в последние годы при каждом удобном случае. Похоже, «защита» бывших советских республик от «идеологического и политического влияния коллективного Запада» стала одним из элементов внешнеполитической стратегии Кремля.

Не случайно секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин периодически предупреждают постсоветские государства Центральной Азии «об опасности с Запада». Мало того, об этом же периодически говорит президент Путин, который приглашает бывшие советские республики, стремящиеся «отделиться» от России, одуматься и «вернуться на верный путь». Призывы президента России озвучил на встрече министров иностранных дел СНГ, а также на брифинге по ее итогам Сергей Лавров, прямо заявивший коллегам, что «коллективный Запад пытается поработить бывшие советские республики». По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Запад хочет «вторгнуться на Южный Кавказ и в Центральную Азию», чтобы «вытеснить Россию» из этих регионов. Лавров, в частности, подчеркнул, что в срыве попыток установить мир на Южном Кавказе между Азербайджаном и Арменией виновны США и Евросоюз, препятствующие выполнению договоренностей между Баку и Ереваном, которые были достигнуты при участии Российской Федерации.

Лавров также коснулся усилий Запада укрепиться в регионе Центральной Азии, детально обсудив эту тему с главами МИД Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана. По его словам, государства Центральной Азии стоят сегодня перед лицом «попыток вторжения со стороны США». «Под огромным давлением находятся наши союзники, стратегические партнеры», — констатировал глава МИД РФ, по словам которого, «создаваемые США форматы в Центральной Азии направлены во вред интересам России и ставят под угрозу стабильность в регионе». При этом Лавров подчеркнул цель России – «достижение абсолютной независимости государств на постсоветском пространстве, чтобы они могли выйти из тени других стран». Уверив союзников и партнеров России, что «стратегия Запада обречена на провал», Лавров отметил, что «некоторые действия западных стран продиктованы шантажом, ультиматумом или угрозами и не способствуют развитию сотрудничества в рамках СНГ».

Следует отметить, что активность Запада в Центральной Азии резко возросла после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины. Напомним, что в прошлом году в Нью-Йорке, в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН, прошла встреча лидеров пяти центральноазиатских республик с президентом США, позднее этот регион посетил президент Франции Эммануэль Макрон. Также имели место переговоры в формате «Евросоюз-Центральная Азия». В то же время еще рано говорить об усилении США и Евросоюза на уровне, способном реально ослабить позиции России в Центральной Азии. Страны этого региона (не все, конечно) пытаются диверсифицировать свою политику и сформировать систему более тесных отношений с Западом, не сходя при этом с орбиты влияния России. А вот ситуацию для интересов России на Южном Кавказе можно считать куда более сложной, если не критической. Армения открыто декларирует прозападный политический курс и хочет дистанцироваться от России, а Запад, в свою очередь, пытается использовать стратегический выбор Еревана, чтобы сформировать для себя в регионе надежную платформу. Кстати, на прошедшей в Минске встрече глав МИД стран СНГ Армению представлял чиновник в ранге заместителя министра – более чем недвусмысленное проявление политики «полубойкота» Еревана в отношении СНГ, продолжающейся уже несколько лет. Армения также бойкотирует все мероприятия ОДКБ, заморозив, по словам премьер-министра Пашиняна, свое участие в этой структуре.