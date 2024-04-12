Крупнейшая база Израиля может стать целью Ирана

Крупнейшая зарубежная военная база Израиля, расположенная на архипелаге Дахлак близ побережья Эритреи в южной части Красного моря, может стать одной из главных целей предполагаемой атаки Ирана по израильским объектам в регионе. Об этом сообщил телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

По его сведениям, морская база на островах Дахлак, которая используется Израилем для наблюдения за проходящими в южной части Красного моря судами, в том числе нефтеналивными танкерами из Ирана, «находится в пределах досягаемости имеющихся у Тегерана вооружений».

Кроме того, как указывает телеканал, иранские силы могут атаковать и небольшую радиолокационную израильскую базу, обустроенную на горе Амба-Моссино, самой высокой горе в Эритрее (чуть более 3 тыс. метров над уровнем моря).

«Аль-Кахира аль-Ихбария» заявляет, что среди наиболее вероятных целей возможного удара иранских сил по Израилю также рассматриваются военные корабли израильских ВМС, находящиеся в настоящее время в Красном море, Аденском заливе и Индийском океане. Не исключено, как отмечает телеканал, что Иран может атаковать и торговые суда Израиля, находящиеся в указанных регионах.