У Зеленского назвали две проблемы: они «придают России стимул»

«Сейчас есть две ключевые проблемы. И то, и другое явно стимулирует Россию... продолжать давление», - написал он.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал две ключевые проблемы, стимулирующие на нынешнем этапе Россию в войне против Украины. Об этом сообщается в Twitter Подоляка.

Первой проблемой Подоляк называет искусственный дефицит вооружения, который испытывает Украина, создаваемый, прежде всего, разрывом между словами союзников и их логистическим нежеланием решать проблему.

«На это есть несколько причин. Точно так же существует существенный разрыв между эффектными словами о санкциях и растущей сегментарной торговлей с РФ, позволяющей ей иметь стабильный военный ресурс», - пояснил он.

Второй проблемой, по мнению Подоляка, являются постоянные подробные рассказы о том, что Россия давит в том или ином направлении, что она проводит крупномасштабные концентрации и усиливает нападения и что у ее есть локальные преимущества, причем делается это «с максимально депрессивным и обреченным подтекстом, с максимальным деморализующим эффектом».

«Делают это не только на западных медиаплатформах, но и на внутреннем (военно-аналитическом) рынке. Знание оперативной обстановки, понимание того, что и как менять/улучшать/реагировать, требуют обязательного выхода в эфир и разрушения психического состояния общества?» - задается риторическим вопросом он.