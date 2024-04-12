В секторе Газа журналисты CNN и TRT попали под обстрел видео

В центральной части сектора Газа под обстрел попал автомобиль, на котором передвигались журналисты, в том числе корреспондент телеканала CNN и съемочная группа турецкой государственной телекомпании TRT.

Они планировали выйти в эфир в районе лагеря беженцев Нусейрат. Anadolu сообщает, что израильская армия ранила оператора Сами Мухаммеда Шехаде из группы TRT Arabic, сотрудника CNN Мухаммеда Хасана эс-Савалихи и журналиста-фрилансера Ахмеда Бекира аль-Луха.

По данным израильских СМИ, самые серьезные травмы получил оператор TRT: ему пришлось ампутировать ногу. Сейчас он находится в критическом состоянии.

«Мы снимали в безопасном месте, на мне был бронежилет и шлем, на машине, в которой я находился, была надпись «Пресса и ТВ». Было ясно, что я гражданский человек и журналист. Мы стали мишенью», — заявил оператор американским коллегам с больничной койки.

TRT пишет, что атака на машину с представителями прессы «была преднамеренной».

Обстрел журналистов прокомментировал пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик. Он заявил турецкому агентству, что этот инцидент наглядно демонстрирует опасности, которым подвергаются журналисты в Газе, и призвал провести прозрачное и заслуживающее доверия расследование произошедшего. При этом Дюжаррик отметил, что «у ООН пока нет достоверных сведений об этом нападении».