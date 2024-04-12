В центральной части сектора Газа под обстрел попал автомобиль, на котором передвигались журналисты, в том числе корреспондент телеканала CNN и съемочная группа турецкой государственной телекомпании TRT.

Они планировали выйти в эфир в районе лагеря беженцев Нусейрат. Anadolu сообщает, что израильская армия ранила оператора Сами Мухаммеда Шехаде из группы TRT Arabic, сотрудника CNN Мухаммеда Хасана эс-Савалихи и журналиста-фрилансера Ахмеда Бекира аль-Луха.

По данным израильских СМИ, самые серьезные травмы получил оператор TRT: ему пришлось ампутировать ногу. Сейчас он находится в критическом состоянии.