В секторе Газа журналисты CNN и TRT попали под обстрел видео
В центральной части сектора Газа под обстрел попал автомобиль, на котором передвигались журналисты, в том числе корреспондент телеканала CNN и съемочная группа турецкой государственной телекомпании TRT.
Они планировали выйти в эфир в районе лагеря беженцев Нусейрат. Anadolu сообщает, что израильская армия ранила оператора Сами Мухаммеда Шехаде из группы TRT Arabic, сотрудника CNN Мухаммеда Хасана эс-Савалихи и журналиста-фрилансера Ахмеда Бекира аль-Луха.
По данным израильских СМИ, самые серьезные травмы получил оператор TRT: ему пришлось ампутировать ногу. Сейчас он находится в критическом состоянии.
الاحتلال الإسرائيلي يستهدف سيارة فريق TRT في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لإصابة المصور الزميل سامي شحادة وبتر قدمه. pic.twitter.com/UyQ84lepaD— TRT عربي (@TRTArabi) April 12, 2024
«Мы снимали в безопасном месте, на мне был бронежилет и шлем, на машине, в которой я находился, была надпись «Пресса и ТВ». Было ясно, что я гражданский человек и журналист. Мы стали мишенью», — заявил оператор американским коллегам с больничной койки.
TRT пишет, что атака на машину с представителями прессы «была преднамеренной».
Обстрел журналистов прокомментировал пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик. Он заявил турецкому агентству, что этот инцидент наглядно демонстрирует опасности, которым подвергаются журналисты в Газе, и призвал провести прозрачное и заслуживающее доверия расследование произошедшего. При этом Дюжаррик отметил, что «у ООН пока нет достоверных сведений об этом нападении».