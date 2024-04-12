Португалия потребовала у Ирана объяснений

Министерство иностранных дел Португалии запросило у властей Ирана информацию о задержанном иранским спецназом в Ормузском проливе торговом судне MSC Aries под португальским флагом. Об этом сообщает агентство EFE.

Во внешнедипломатическом ведомстве пояснили, что находятся «в контакте с властями Ирана». Также там отметили, что попросили Тегеран предоставить объяснения, дополнительную информацию.

13 апреля стало известно, что в Ормузском проливе иранский спецназ на вертолете захватил судно, связанное с израильским миллиардером. Речь идет о контейнеровозе MSC Aries, шедшем под португальским флагом. Это судно связано с лондонской компанией Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера.