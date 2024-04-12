Ирландия и Испания согласовали признание Палестины

Ирландия приблизилась к тому, чтобы официально признать палестинское государство и хотела бы сделать это скоординировано с Испанией и другими странами, которые планируют это сделать. Как сообщает Reuters, об этом объявил новый премьер-министр Ирландии Саймон Харрис.

«Наша оценка заключается в том, что этот момент стал намного ближе, и мы хотели бы вместе осуществить этот шаг», – сказал Саймон Харрис после первой встречи в Дублине с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Поездка Санчеса в Дублин была одной из ряда разговоров со странами ЕС по поддержке признания Палестины. Также он встречался с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стьоре, после которой сказал о явных признаках того, что многие страны Европы готовы признать Палестину.

Ранее Санчес прогнозировал, что признание Испанией Палестины может произойти до июля 2024 года.

Стьоре после встречи заявил, что Норвегия готова к признанию палестинского государства, но отказался назвать возможные сроки принятия такого решения.

Испания и Ирландия еще в прошлом месяце объявили, наряду с Мальтой и Словенией, что хотят совместно готовить признание Палестины как государства.