Шеф Пентагона и министр обороны Израиля созвонились

У министра обороны США Ллойда Остина состоялся телефонный разговор с израильским коллегой Йоавом Галантом.

В письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера говорится, что Остин заверил Галанта в том, что Израиль может рассчитывать на полную поддержку США в защите от атак со стороны Ирана.

«Министр Остин четко обозначил, что Израиль может рассчитывать на полную поддержку США, чтобы защититься от любых атак со стороны Ирана и его прокси в регионе», - говорится в сообщении.