Израиль заявил, что внимательно наблюдает за Ираном

Израиль внимательно наблюдает за «планируемым нападением» Ирана и его сателлитов и готов к любым мерам, необходимым для защиты своих граждан. С таким заявлением выступил израильский министр обороны Йоав Галант.

«Мы пристально следим за планируемым нападением Ирана и его сателлитов на Государство Израиль. В последние дни мы усилили наши оборонительную и наступательную структуры и полны решимости принять любые меры, необходимые для защиты граждан Государства Израиль», - сказал Галант.