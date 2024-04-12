Грузия требует от США извинений

В апреле прошлого года США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей и одного бывшего судьи за «вовлеченность в значительную коррупцию».

Грузия не получила никаких доказательств в отношении судей, против которых в 2023 году США ввели визовые санкции, заявил лидер партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе.

«На наш вопрос, требование и просьбу о снятии несправедливых санкций с грузинских судей мы получили ответ: начните расследование. Мы также попросили представить доказательства. Ни одно доказательство не представлено. А без доказательств начало расследования не является стандартом демократии ни для США, ни для Европы, ни для Грузии», – цитируют грузинские СМИ Мдинарадзе.

По его словам, требование начать расследование не может быть выполнено: «Требование начать расследование без доказательств неправильное, если говорить мягко. Наоборот, мы с ними спорим и дискутируем. И говорим: или снимите санкции с судей и извинитесь, или предоставьте доказательства».

Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ на то время посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации.