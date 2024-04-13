Нетаньяху в бункере

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара провели минувшие выходные на вилле близкого их семье миллиардера Саймона Фалика в иерусалимском районе Тальпиот. Об этом рассказал вечером в субботу, 13 апреля, сайт Walla, ссылаясь на источники в окружении Нетаньяху.

Сайт обращает внимание на то, что вилла миллиардера оборудована современным противоракетным бункером.

Саймон Фалик является приближенным семьи премьера Израиля. В начале войны 7 октября семья Нетаньяху переехала в дом семьи Фалик. В последние месяцы они проживали в своей квартире на улице Газа. Но в конце этой недели чета Нетаньяху вновь выехала в гости на виллу в Тальпиот.

Канцелярия премьер-министра не откликнулась на просьбу прокомментировать этот факт.