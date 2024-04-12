Генерал Курилла экстренно покинул Израиль
Командующий Центральным командованием армии США Майк Курилла покинул Израиль, как только стало известно о начале атаки из Ирана.
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Командующий Центральным командованием армии США Майк Курилла покинул Израиль, как только стало известно о начале атаки из Ирана.
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