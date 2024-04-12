Израильские военные нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ливане в ответ на запуск БПЛА в израильскую сторону. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, беспилотники запускались в направлении населенных пунктов Кфар-Блюм и Ханита на севере Израиля. «В ответ истребители и артиллерия Армии обороны Израиля нанесли удары по террористическим целям «Хезболлы» в районах Эль-Харайеба, Вардии и Хилят-ад-Дабы», - говорится в сообщении.