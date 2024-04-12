Сирия привела в боеготовность «Панцирь»
Сирия привела в боевую готовность российские комплексы «Панцирь» на случай возможных ударов Израиля, сообщает The Times of Israel.
По данным издания, ЗРК «Панцирь» задействованы в районе Дамаска и близ основных военных баз в Сирии из опасений, что Израиль может нанести удары по сирийским военным объектам и базам структур, поддерживающих Иран, в ответ на сообщения иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) о запуске беспилотников и ракет по ряду целей в Израиле.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!