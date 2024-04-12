Иран разбушевался и пригрозил США

США через посредников в Катаре призвали Иран остановить атаку на Израиль, на что Иран ответил отказом и пригрозил ударить по американским военным базам, в случае вмешательства США.

Миссия Ирана в ООН заявила, что это конфликт Тегерана и Тель-Авива, США должны держаться подальше.

«Удар Ирана по Израилю является самообороной, предусмотренной Уставом ООН, США должны оставаться в стороне», - заявили в иранском постпредстве.