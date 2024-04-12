Иран ждут последствия за атаку по Израилю, их масштаб будет зависеть от ущерба. Об этом заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус.

«Они [иранцы] столкнутся с последствиями нападения, которые будет зависеть от того, какой ущерб будет нанесен Израилю», - сказал он в эфире телеканала CNN.

Конрикус также подтвердил, что США перехватили некоторые из иранских дронов.