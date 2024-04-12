Израиль готовит ответ Ирану обновлено 03:16
Иран ждут последствия за атаку по Израилю, их масштаб будет зависеть от ущерба. Об этом заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус.
«Они [иранцы] столкнутся с последствиями нападения, которые будет зависеть от того, какой ущерб будет нанесен Израилю», - сказал он в эфире телеканала CNN.
Конрикус также подтвердил, что США перехватили некоторые из иранских дронов.
* * * 02:56
Офис премьера-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в опубликовал в соцсетях сообщение с предупреждением.
«Ответ Израиля на атаку Ирана будет жестким и четким», - говорится в публикации на арабском.