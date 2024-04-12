Израиль ударит по Ирану. А Тегеран угрожает новым ударом: вторая хроника обновлено: 05:19
Джо Байден после небольшого перерыва возобновил консультации с командой Белого дома по национальной безопасности, посвященные атаке Ирана на Израиль. Об этом сообщает CNN.
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Атаку Ирана на Израиль можно считать завершенным ответом на удар израильских властей по иранским дипломатическим объектам в Сирии. Об этом заявило в субботу постоянное представительство Ирана при ООН.
"Данный вопрос можно считать завершенным", - отмечается на странице иранской дипломатической миссии в X (ранее Twitter). Постоянное представительство при этом указало, что запуск беспилотников в сторону Израиля является ответом на его удар по дипломатическим объектам Ирана в Дамаске. Вместе с тем оно подчеркнуло, что в случае "еще одной ошибки" израильских властей ответ Тегерана будет "намного жестче".
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Иранские СМИ утверждают, что ракеты поразили военный аэропорт Рамон в израильском Эйлате.
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Иран пообещал Израилю атаку, которая будет немедленной и с удвоенной силой, в случае израильского ответа на начавшееся в субботу нападение, передает агентство Tasnim.
"После завершения карательной операции Ирана и Фронта сопротивления, которая, конечно, еще продолжается, если Израиль ответит, определенно, следующее наказание будет немедленным и иметь двойную силу", - говорится в сообщении агентства.
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В эти минуты Кабинет министров по безопасности Израиля одобрил мощный ответ по Ирану. Об этом сообщает "Голос Израиля".
В свою очередь, как передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники, в случае ответа Израиля на действия Ирана следующая реакция Тегерана будет двойной силы.
Как стало известно со слов представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадного генерала Даниэля Хагари, Иран запустил по Израилю десятки ракет класса "земля-земля", большинство из которых были перехвачены за пределами страны, сообщил .
"Час назад Иран запустил со своей территории десятки ракет класса "земля-земля" в направлении Израиля. Подавляющее большинство из них было перехвачено нашими системами противоракетной обороны за пределами территории Израиля", - заявил Хагари на брифинге.
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Минимальный ущерб нанесен в результате иранской атаки одной из армейских баз в Негеве, заявил представитель ЦАХАЛа.
Самолеты ВВС Израиля продолжают перехватывать запущенные Ираном ракеты.
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Израиль поднял «многочисленные истребители», готовые отразить атаку Ирана, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, его слова приводит The Times of Israel.
«Недавно Иран запустил ракеты со своей территории в сторону территории Государства Израиль, — сказал он. — Напоминаю, откуда бы ни исходила угроза, при срабатывании тревоги необходимо уйти в укрытие и подождать там не менее десяти минут. Мы сообщим в режиме реального времени, если вам придется остаться там на более длительный период».
По словам представителя ЦАХАЛ, израильская система противовоздушной обороны «полностью боеспособна и перехватывает угрозы везде, где это необходимо, в том числе сейчас».
Он призвал население «действовать ответственно и спокойно» и придерживаться инструкций командования тылом.