Джо Байден после небольшого перерыва возобновил консультации с командой Белого дома по национальной безопасности, посвященные атаке Ирана на Израиль. Об этом сообщает CNN.

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Атаку Ирана на Израиль можно считать завершенным ответом на удар израильских властей по иранским дипломатическим объектам в Сирии. Об этом заявило в субботу постоянное представительство Ирана при ООН.

"Данный вопрос можно считать завершенным", - отмечается на странице иранской дипломатической миссии в X (ранее Twitter). Постоянное представительство при этом указало, что запуск беспилотников в сторону Израиля является ответом на его удар по дипломатическим объектам Ирана в Дамаске. Вместе с тем оно подчеркнуло, что в случае "еще одной ошибки" израильских властей ответ Тегерана будет "намного жестче".

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Иранские СМИ утверждают, что ракеты поразили военный аэропорт Рамон в израильском Эйлате.

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Иран пообещал Израилю атаку, которая будет немедленной и с удвоенной силой, в случае израильского ответа на начавшееся в субботу нападение, передает агентство Tasnim.

"После завершения карательной операции Ирана и Фронта сопротивления, которая, конечно, еще продолжается, если Израиль ответит, определенно, следующее наказание будет немедленным и иметь двойную силу", - говорится в сообщении агентства.

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