Министр обороны Израиля Йоав Галлант разговаривает со своим американским коллегой, министром обороны США Ллойдом Остином, после нападения Ирана на Израиль, сообщает офис Галланта.

Министр обороны Израиля проинформировал главу Пентагона об оборонительных действиях на фоне атаки со стороны Ирана.

Галант сообщил шефу Пентагона, что страна готова к отражению любых дальнейших атак.



Тем временем Израиль запросил срочное заседание Совбеза ООН, призвал осудить нападение