Турнир претендентов: Ниджат Абасов сыграл с лидером и впервые не проиграл черными

Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов (рейтинг – 2632) играл черными фигурами против единолично лидировавшего российского шахматиста Яна Непомнящего (2758). Как и в первом круге, соперники сыграли вничью. Партия завершилась на 63-м ходу.

Интересно, что наш гроссмейстер впервые на нынешнем турнире не проиграл, играя черными. В активе Ниджата Абасова 2,5 очка, и он по-прежнему занимает последнее 8-е место, отставая от седьмой ступени на 0,5 очка.

Напомним, в первом круге после ничьи с Непомнящим азербайджанский шахматист уступил американцу Фабиано Каруане, поделил очки с еще одним представителем США Хикару Накамурой и французом Алирезой Фируджей, затем оказался слабее индийцев Гукеша Доммараджу и Рамешбабу Прагнанандхи, а на финише первого круга заключил мир с их соотечественником Видитом Гуджрати.

После 8 туров Яна Непомнящего догнал Гукеш Доммараджу. Оба имеют по 5 очков.

Турнир претендентов с участием восьми шахматистов проходит в два круга. Победитель получит право сыграть с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем.

Ниджат Абасов пробился в турнир претендентов, сенсационно заняв 4-е место на Кубке мира-2023 в Баку. У него самый низкий рейтинг среди всех участников соревнования в Торонто.