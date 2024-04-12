Трое граждан Иордании были убиты в результате падения иранского дрона-камикадзе Shahed 136. Об этом сообщает AFP.



Ранее израильские СМИ сообщили о гибели 10-летнего бедуинского мальчика в районе города Шхем на Западном берегу.

Между тем, как стало известно haqqin.az, более 30 человек обратились за медицинской помощью в Израиле после сигналов тревоги. Об этом сообщила пресс-служба службы скорой медицинской помощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида").