Израильтяне покидают бомбоубежища
Израильское командование тыла отменило распоряжение оставаться вблизи бомбоубежищ для жителей севера Голанских высот и ряда районов на юге страны, говорится в заявлении командования.
"В соответствии с оценкой ситуации у жителей населенных пунктов Северные Голаны, Неватим, Димона, Эйлат - центр, Беэр Шева, Арад больше нет необходимости находиться вблизи защищённого пространства. Получив предупреждение, войдите в защищённое пространство и оставайтесь там 10 минут", - говорится в сообщении.