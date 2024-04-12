Нетаньяху об атаке Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с первым публичным заявлением после удара Ирана по стране, пишет The Times of Israel.

«Мы перехватили. Мы блокировали. Вместе мы победим», - написал Нетаньяху в соцсети X.

Представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что 99% из более чем 300 ракет и дронов, выпущенных Ираном по стране за ночь, были перехвачены силами ПВО. По его словам, Иран запустил 170 дронов и 30 крылатых ракет, они не достигли воздушного пространства страны и были сбиты силами Израиля и союзников. Кроме того, Иран выпустил по Израилю 120 баллистических ракет.

Некоторым ракетам удалось обойти оборону, в результате была атакована авиабаза Неватим на юге страны. Хагари уточнил, что инфраструктуре базы был нанесен небольшой ущерб.

Он также сообщил, что из Ирака и Йемена было запущено несколько дронов и ракет, но они не вошли в воздушное пространство Израиля.

Иран пригрозил нанести удар «еще большей силы» в случае ответа Израиля, заявил посол и постоянный представитель республики при ООН Амир Саид Иравани. Он объяснил удары по Израилю в ночь на воскресенье ответом на атаку на консульство Ирана в Дамаске.