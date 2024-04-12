CША о возможности войны с Ираном
США не стремятся к прямому конфликту с Ираном, но осуждают его атаки по территории Израиля, говорится в заявлении Пентагона, опубликованном на сайте ведомства.
«Мы не стремимся к конфликту с Ираном, но мы без колебаний примем меры для защиты наших войск и поддержки обороны Израиля», - говорится в публикации.
Отмечается, что в ходе атаки американские военные смогли перехватить десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет, направлявшихся в Израиль.
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