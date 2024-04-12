Сегодня в Гонконге завершится первый квалификационный олимпийский турнир по баскетболу 3x3, в котором принимает участие и женская сборная Азербайджана.

Сегодня наша команда в составе Дины Ульяновой, Тиффани Хейс, Александры Молленхауэр и Мерседес Уолкер провела полуфинальный матч против сборной Венгрии и победила со счетом 21:19.

В сегодняшнем финале наша команда сыграет с победителем матча Нидерланды – Польша.

Напомним, на групповой стадии Азербайджан обыграл Чили и Монголию, уступив Нидерландам. Наша команда заняла в группе 2-е место и вышла в полуфинал.

Лишь победитель нынешнего турнира получит право сыграть на Олимпиаде в Париже. Если сборная Азербайджана не выиграет первый квалификационный турнир, то в мае сможет выступить в заключительном отборочном соревновании с участием 16 сборных. Здесь на кону будут три олимпийские путевки. Соревнование пройдет с 16 по 19 мая в Дебрецене (Венгрия).

Китай, США и Франция уже обеспечили себе участие на Олимпиаде благодаря высокому рейтингу. Всего в Париже сыграют восемь команд.

Участники квалификационных соревнований также определялись согласно рейтингу. У азербайджанских баскетболисток он достаточно высокий благодаря удачному выступлению клуба «Нефтчи» в прошлогодней Женской серии ФИБА, где бакинки смогли выиграть четыре этапа. Среди участников первого квалификационного турнира сборная Азербайджана занимает по рейтингу 3-е место после Венгрии и Нидерландов.

Важно отметить, что Азербайджан никогда не был представлен на Олимпиадах в игровых командных видах спорта. Ближе всего к этому была женская сборная Азербайджана по хоккею на траве, но заняла 2-е место в квалификационном турнире за право сыграть на Играх-2008 в Пекине, уступив путевку Испании. Так что у азербайджанских баскетболисток есть шанс написать историю!