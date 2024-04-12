В Татарстане предложили мобилизовать посетителей ночных клубов

В России продолжают искать варианты, как пополнить армию в Украине, потерявшую, по западным оценкам, более 300 тыс. убитыми и ранеными. Очередная идея поступила от депутата Госсовета Татарстана, заместителя командира добровольческой бригады «Святой Георгий» Эдуарда Шарафиева.

«Предложил провести однодневную мобилизацию! Провести ее надо по всей стране в пятницу во всех ночных клубах. И вот всех, кто там всю ночь скачет, отправить на СВО», — написал он в телеграм-канале.

По мнению депутата, в этом случае нужно «аннулировать все ограничения и отводы», которые запрещают призывать в армию, ведь состояние здоровья таких людей «позволяет им прийти в ночной клуб».

Шарафиев признал, что сейчас «основным сдерживающим фактором» для мобилизации является «дефицит рабочих рук в разных секторах экономики», в том числе «нехватка квалифицированных специалистов». Однако призыв на фронт посетителей ночных клубов может решить эту проблему, поскольку «в таком случае не будет мобилизован ни один рабочий с завода или работник сельской отрасли», уверен депутат.

Также, с его точки зрения, такая мера позволит «открыть глаза» россиянам, которые ведут праздный образ жизни и кого не заботит война, «ведь по ночным клубам скачут те, кто делает вид, что ничего не происходит», считает Шарафиев.

Ранее с похожей инициативой выступили в РПЦ. «Половозрелые кони в отменной физической форме» и «с расширенными зрачками», которые проводят ночи в ночных клубах, должны быть мобилизованы на фронт, заявил протоиерей Андрей Ткачев.

Он призывал военкомов совершить рейды по ночным клубам в крупных городах, заверяя, что для пополнения армии им «хватит одной Москвы». «Это будет настолько оздоравливающий иметь эффект, что мы страну со временем не узнаем», — сказал священник. Ткачев также отметил, что «грешить, когда твои сверстники рук, ног лишаются, — это вообще свинство».

Ранее в Госдуме пообещали, что в России не будут объявлять вторую волну мобилизации как минимум до лета. Глава комитета по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что «сегодняшняя система комплектования Вооруженных сил обеспечивает выполнение всех задач», которые поставил президент Владимир Путин в начале вторжения в Украину. Депутат также говорил, что в 2024 году Минобороны планирует пополнить армию еще как минимум на 350 тысяч человек за счет контрактников и «добровольцев».