Во сколько обошлось Израилю «возмездие» Ирана

Израиль потратил более $1 млрд (4-5 млрд шекелей) на перехват иранских дронов и ракет, сообщает Ynet. Отмечается, что это «менее 10% той суммы, которую заплатил Иран».

Напомним, представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что 99% из более чем 300 ракет и дронов, выпущенных Ираном по стране за ночь, были перехвачены силами ПВО.

По его словам, Иран запустил 170 дронов и 30 крылатых ракет, они не достигли воздушного пространства страны и были сбиты силами Израиля и союзников. Кроме того, Иран выпустил по Израилю 120 баллистических ракет.