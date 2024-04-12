Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 13:06

Израиль празднует победу. Ракетное нападение Ирана на него провалилось. 99 процентов запущенных с его территории, а также с территории Сирии, Йемена и Ирака дронов и ракет были сбиты, а подавляющее большинство из них даже не достигли израильской территории.

Байден в разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что Израиль «показал великолепную способность отражать беспрецедентные атаки, и это стало ясным посланием его врагам, что они не могут эффективно угрожать его безопасности». Президент США также указал, что Израилю очень помогло развертывание американских военно-морских сил в регионе, которые помогли сбивать все дроны и ракеты. «Вы добились победы, - сказал Байден Нетаньяху. - Примите же эту победу». В то же время, как сообщает агентство Axios со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, Байден сказал Нетаньяху, что США не поддержат израильскую контратаку против Ирана и не будут участвовать ни в каких наступательных действиях против этой страны.

Одновременно министр обороны США Ллойд Остин пообщался со своим израильским коллегой Йовом Галантом и попросил его заранее предупредить о любой возможной операции против Ирана. Для Байдена успешное отражение массированной атаки Ирана на Израиль также стало серьезной личной победой. Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне взрывоопасной. Однако, по крайней мере, на этот момент США удалось не допустить разрастания конфликта в полномасштабную войну, грозящую катастрофическими последствиями для всего мира. Иранские власти, очевидно, вняли предупреждению президента США, и нападению не подверглась ни одна американская военная база в регионе. Для Байдена такое развитие событий весьма благоприятно с видом на президентские выборы. Его рейтинг в последние дни подрастает. Как сообщает в своем последнем номере New York Times, по данным опроса, проведенного этой газетой совместно с Sienna College, разрыв между Дональдом Трампом и Джо Байденом сократился до одного процента и составляет 47 процентов против 46. В феврале этот разрыв был в районе 4 процентов (48 против 44). Опрос провели и другие 16 социологических центров, которые отметили динамику рейтинга Байдена до и после его выступления в конгрессе с посланием «О положении в стране». Они установили, что этот рост составил 1.4 процента. Цифра не слишком впечатляющая, но тем не менее она обрадовала демократов, которые в последние шесть месяцев с тревогой наблюдали за растущим отрывом Трампа.