Завтра будет дождливо

В Баку и на Апшеронском полуострове днем 15 апреля местами возможны кратковременные дожди, ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Ночью местами на полуострове будет туман, северо-западный ветер днем сменится южным, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем - 17-22° тепла. Атмосферное давление установится на отметке 764 мм рт. ст., относительная влажность ночью будет в пределах 70-80, днем - 50-55%.

В ряде районов республики ожидаются дожди, местами интенсивного характера, в высокогорье возможны грозы, град и снегопад. К вечеру осадки постепенно прекратятся, ночью и утром кое-где будет туман, прогнозируется умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем - 16-21° тепла, в горах ночью от -1° до +4°, днем - 4-8° тепла.