13:58

Североатлантический альянс (НАТО) осуждает удары по Израилю со стороны Ирана и призывает к сдержанности, передает агентство AFP. Пресс-секретарь НАТО Фарах Дахлаллу сообщил, что в альянсе внимательно следят за развитием событий. Он отметил, что крайне важно не допустить выхода конфликта на Ближнем Востоке из-под контроля. В ООН ранее заявили, что встревожены угрозой разрушительной эскалации на Ближнем Востоке и призвали все стороны конфликта проявить сдержанность. США и Евросоюз также осудили действия Ирана.

*** 13:42 МИД России призвал к «сдержанности» после удара Ирана по Израилю и «раскритиковал» Совет Безопасности ООН за неэффективность. Соответствующая публикация появилась на сайте ведомства.