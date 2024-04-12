НАТО об атаке на Израиль ОБНОВЛЕНО 13:58
Североатлантический альянс (НАТО) осуждает удары по Израилю со стороны Ирана и призывает к сдержанности, передает агентство AFP.
Пресс-секретарь НАТО Фарах Дахлаллу сообщил, что в альянсе внимательно следят за развитием событий. Он отметил, что крайне важно не допустить выхода конфликта на Ближнем Востоке из-под контроля.
В ООН ранее заявили, что встревожены угрозой разрушительной эскалации на Ближнем Востоке и призвали все стороны конфликта проявить сдержанность. США и Евросоюз также осудили действия Ирана.
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МИД России призвал к «сдержанности» после удара Ирана по Израилю и «раскритиковал» Совет Безопасности ООН за неэффективность. Соответствующая публикация появилась на сайте ведомства.
«Призываем все вовлеченные стороны к сдержанности. Рассчитываем, что региональные государства будут решать имеющиеся проблемы политико-дипломатическими средствами. Считаем важным, чтобы конструктивно настроенные международные игроки этому способствовали.
По заявлению МИД Ирана, данная атака была предпринята в рамках права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН в ответ на нападения на иранские объекты в регионе, включая удар по зданию консульского отдела Посольства ИРИ в Дамаске 1 апреля, который наша страна решительно осудила», - заявили в ведомстве.
Произошедшее в МИД РФ связали с тем, что «из-за позиции западных членов СБ ООН не смог адекватно прореагировать на удар по иранской консульской миссии».