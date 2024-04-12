Мясной штурм для братьев по постсоветскому оружию горячая тема
Генерал Герасимов пообещал поделиться опытом, приобретенным во время войны в Украине, с партнерами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Начальник российского Генштаба заявил об этом на заседании военного комитета ОДКБ, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи.
В широком контексте происходящего звучит это заявление, с одной стороны, анекдотично, с другой – угрожающе.
Идет третий год войны, в которой российская армия с огромным трудом и немыслимыми потерями пытается сокрушить Украину, - достигнуть цели, которая казалась такой простой с учетом разницы потенциалов. Украинцы уже перемололи живой силы и техники противника больше, чем участвовало во вторжении в феврале 2022 года, заодно и притопили ощутимую часть Черноморского флота РФ.
Возможно, к стратегическим достижениям, помимо Бахмута и Авдеевки, Герасимову и удастся еще прибавить пару-тройку украинских райцентров, да и то лишь за счет того, что у западных партнеров Украины случился затык с поставками снарядов, а Россию могучие союзники - КНДР и Иран - не подвели. Впрочем, как и какими словами костерил генерала за Бахмут покойный Евгений Пригожин, все прекрасно помнят.
Безусловно, для истории и для международного суда было бы очень ценно, если бы военачальник, бессменно руководивший все это время Вооруженными силами России, в подробностях поделился тем, как это все происходило и происходит, но вряд ли именно этот опыт он станет передавать своим коллегам по ОДКБ. Да и фирменная тактика наступления российской армии, известная под выражением «мясной штурм», вряд ли привлечет братьев по постсоветскому оружию.
Не станет Валерий Герасимов рассказывать и о многочисленных военных преступлениях, которые совершают его подчиненные как на оккупированных территориях, так и при обстрелах украинских городов и сел. Российская армия сейчас на полях сражений в Украине и вокруг них покрывает себя несмываемым позором. Ненависть к российским захватчикам, отправлявшимся «мочить хохлов», чтобы оплатить ипотеку, будет определять отношение к России многие десятилетия, если не века. Это уже будет опыт не Герасимова, а его внуков и правнуков. Спасибо деду.
Кстати, обратите внимание, с какой тщательностью избегают участвовать в «специальной военной операции» те самые «братские» армии стран – членов ОДКБ. Даже Беларусь, которая сначала предоставила свою территорию для бесславного наступления на Киев, затем постаралась минимизировать свое участие в этом позоре. Таджики и киргизы с облегчением пользуются тем, что они просто очень далеко от театра военных действий. Для Казахстана само членство в ОДКБ вообще тяжелое бремя, вынужденная повинность, обусловленная длиной границы с Россией, которую лучше не злить, потому что… Да вот из-за длины границы и опыта вторжения «братьев» в Украину лучше и не злить.
Постоянные угрозы от мелких российских политиков в адрес Астаны и правда поступают регулярно. ОДКБ не столько предоставляет коллективную безопасность, сколько напоминает об уязвимости безопасности национальной.
Вообще, организация, которая сулила своим членам коллективную безопасность, сейчас представляет собой жалкое зрелище. Как известно, в ней первоначально, еще в 90-х, принимала участие Грузия, но достаточно быстро отказалась от этой затеи. Узбекистан сделал то же самое со второго раза. Вежливо отклонил соответствующее предложение России Янукович, уж на что был сговорчивый перед Кремлем деятель. Причем все эти отказы были во времена, когда Российская Федерация находилась в зените могущества, могла себе позволить зимнюю Олимпиаду в южных широтах с завозным снегом. А сейчас о заморозке участия в мероприятиях ОДКБ заявила даже Армения, по рукам и по ногам Россией связанная.
Вот и выходит, что как генералу Герасимову нечем похвастаться из своего стыдного украинского опыта, так и странам – членам ОДКБ, которым он обещает чего-то интересное о войне рассказать, совместная деятельность в рамках этой организации ни большой пользы, ни удовольствия не приносит. Ни доблести, ни подвигов, ни славы.