Леонид Швец, автор haqqin.az 14:29

Генерал Герасимов пообещал поделиться опытом, приобретенным во время войны в Украине, с партнерами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Начальник российского Генштаба заявил об этом на заседании военного комитета ОДКБ, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи. В широком контексте происходящего звучит это заявление, с одной стороны, анекдотично, с другой – угрожающе.

Идет третий год войны, в которой российская армия с огромным трудом и немыслимыми потерями пытается сокрушить Украину, - достигнуть цели, которая казалась такой простой с учетом разницы потенциалов. Украинцы уже перемололи живой силы и техники противника больше, чем участвовало во вторжении в феврале 2022 года, заодно и притопили ощутимую часть Черноморского флота РФ. Возможно, к стратегическим достижениям, помимо Бахмута и Авдеевки, Герасимову и удастся еще прибавить пару-тройку украинских райцентров, да и то лишь за счет того, что у западных партнеров Украины случился затык с поставками снарядов, а Россию могучие союзники - КНДР и Иран - не подвели. Впрочем, как и какими словами костерил генерала за Бахмут покойный Евгений Пригожин, все прекрасно помнят. Безусловно, для истории и для международного суда было бы очень ценно, если бы военачальник, бессменно руководивший все это время Вооруженными силами России, в подробностях поделился тем, как это все происходило и происходит, но вряд ли именно этот опыт он станет передавать своим коллегам по ОДКБ. Да и фирменная тактика наступления российской армии, известная под выражением «мясной штурм», вряд ли привлечет братьев по постсоветскому оружию.

Не станет Валерий Герасимов рассказывать и о многочисленных военных преступлениях, которые совершают его подчиненные как на оккупированных территориях, так и при обстрелах украинских городов и сел. Российская армия сейчас на полях сражений в Украине и вокруг них покрывает себя несмываемым позором. Ненависть к российским захватчикам, отправлявшимся «мочить хохлов», чтобы оплатить ипотеку, будет определять отношение к России многие десятилетия, если не века. Это уже будет опыт не Герасимова, а его внуков и правнуков. Спасибо деду. Кстати, обратите внимание, с какой тщательностью избегают участвовать в «специальной военной операции» те самые «братские» армии стран – членов ОДКБ. Даже Беларусь, которая сначала предоставила свою территорию для бесславного наступления на Киев, затем постаралась минимизировать свое участие в этом позоре. Таджики и киргизы с облегчением пользуются тем, что они просто очень далеко от театра военных действий. Для Казахстана само членство в ОДКБ вообще тяжелое бремя, вынужденная повинность, обусловленная длиной границы с Россией, которую лучше не злить, потому что… Да вот из-за длины границы и опыта вторжения «братьев» в Украину лучше и не злить. Постоянные угрозы от мелких российских политиков в адрес Астаны и правда поступают регулярно. ОДКБ не столько предоставляет коллективную безопасность, сколько напоминает об уязвимости безопасности национальной.