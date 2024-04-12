Как сообщает турецкий портал SuperHaber, на ряде позиций армянской армии, расположенных вдоль условной границы с Азербайджаном, царит голод и паника. Ссылаясь на новости, циркулирующие в армянском сегменте социальных сетей, сайт пишет, что на некоторых постах наряд не сменяется уже 38 дней. Не хватает личного состава, продовольствия и топлива. Среди солдат распространяются болезни.

Родители солдат выражают обеспокоенность из-за плачевной ситуации, царящей на постах.

SuperHaber, ссылаясь на информацию, полученную «из достоверных источников в Ереване», сообщает, что на позициях армянской армии на границе с Азербайджаном распространяются болезни среди солдат, нехватка продовольствия и личного состава. Командиры же скрывают болезни своих солдат, чтобы не получить понижение в звании, не везут заболевших в госпиталь.

Родительница одного из солдат по имени Анна Арутюнян написала на своей странице в соцсетях, что солдаты болеют из-за нехватки продовольствия и некачественной еды. Санитарно-гигиеническая ситуация на постах тяжелая, солдаты не могут вовремя помыться, а командиры не отправляют больных в госпитали, говоря, что солдат на замену нет.

«Происходящее вызывает серьезную озабоченность и похоже на сценарий передачи некоторых постов», - пишут родители солдат.

Отметим, что армянские правозащитники также периодически публикуют отчеты о плачевном положении, сложившемся в армянской армии. Несмотря на пафосные заявления министра обороны Сурена Папикяна о якобы глубоких реформах в армии, остаются серьезные проблемы с обмундированием, снабжением, питанием солдат. Из-за этих проблем часто возникают ссоры, которые приводят к самоубийствам солдат или перестрелкам между ними.