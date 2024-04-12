США прекратили военную помощь Украине, чтобы принудить Киев к миру, считает бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его мнению, за основу предлагается "план Эрдогана".

"То, что делают США, имеет прямое отношение к турецкому мирному плану. Он не турецкий, а российско-американский, согласованный. Просто Турцию попросили озвучить, как третью сторону", - сказал Арестович.

Он считает, что остановка военных поставок из США, помимо проблем во внутренней политике, "имеет очень четкие признаки принуждения Украины к принятию такого или похожего мирного плана".

Напомним, озвученный в СМИ "план Эрдогана" подразумевает заморозку войны на текущей линии фронта, внеблоковость Украины и проведение в 2040 году референдумов о статусе захваченных Россией территорий.