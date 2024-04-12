Иран вызывает послов на ковер

Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Великобритании, Германии и Франции после масштабной атаки на Израиль. Об этом говорится в сообщении ведомства на официальной странице в соцсети Х.

"В Министерстве иностранных дел в Тегеране сегодня утром глава департамента Западной Европы по отдельности вызвал послов Великобритании, Франции и Германии из-за безответственной позиции некоторых британских, французских и немецких чиновников в связи с реакцией Исламской Республики Иран на ряд действий сионистского режима (Израиля) против наших граждан и интересов, последним из которых было трусливое нападение на посольство нашей страны в Дамаске", - говорится в заявлении.