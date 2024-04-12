К поискам мужчины и его дочери, утонувших на агджабединском участке реки Кура, привлечены водолазы-спасатели Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС Азербайджана, сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с поступившей информацией об утоплении двух человек на участке реки Кура, протекающем по территории села Наджафгулубейли Агджабединского района, на территорию были стянуты силы Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В настоящее время интенсивные поиски в направлениях вероятного утопления Вагифа Сулейманлы Тахир оглу (1993 г.р.) и Самы Сулейманлы (2018 г.р.) продолжаются.

Общественности будет представлена дополнительная информация.