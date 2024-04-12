Принц Пехлеви об атаке Ирана на Израиль
Судьбы народов Ирана и Израиля переплетены, написал в соцсетях принц Реза Пехлеви, сын свергнутого иранского шаха, комментируя атаку Исламской республики на Израиль.
«В течение многих лет я говорил, что судьбы народов Ирана и Израиля переплетены. У нас есть общая мечта о мире, которую у нас отнял наш общий враг - Исламская Республика. Этот режим представляет собой экзистенциальную угрозу как Ирану, так и Израилю, и будет оставаться таковой до тех пор, пока он у власти», - говорится в публикации.