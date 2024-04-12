Отдел спорта 17:05

Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике вернулась в Баку после выступления на Кубке мира в Пхукете (Таиланд). И вновь, как и на февральском чемпионате Европы в столице Болгарии Софии, награду завоевал Дадаш Дадашбейли.

На этот раз победитель Евро, соперничая с лучшими штангистами мира в весовой категории до 109 кг, стал серебряным призером. Это еще один успех не только Дадашбейли, но и всей Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (AAF) во главе с президентом Кямраном Набизаде. Поездка в Таиланд была плодотворной и для руководства азербайджанской тяжелой атлетики. В работе Конгресса Международной федерации принял участие вице-президент AAF Фирдовси Умудов. Он провел отдельные встречи с президентом IWF Мохаммедом Джалудом и главой Европейской федерации Антонио Конфлитти. В ходе обсуждений стороны коснулись вопросов укрепления дружбы, сотрудничества и партнерства нашей Федерации с международными организациями, а также использования международного опыта в целях развития тяжелой атлетики в Азербайджане.

По возвращении в Баку, говоря о выступлении Дадаша Дадашбейли, Фирдовси Умудов напомнил, что у нашего сильнейшего спортсмена были травмы. «Он и на Кубке мира показал прекрасный пример всем нашим молодым спортсменам. Мы видели, как ему было тяжело, он страдал от боли, но вновь проявил силу воли и мужество. Особую благодарность выражаю как самому Дадашу, так и его личному тренеру. Я считаю, что все это станет отличной мотивацией для наших юных атлетов. В ходе Конгрессе Международной федерации мы провели ряд встреч с руководством организации. Такие встречи имеют большое значение. Мы обсудили отдельные вопросы с президентом Международной федерации Мохаммедов Джалудом, а также поговорили о будущих соревнованиях и семинарах в нашей стране. У нас большие планы. В ходе встречи мы также коснулись заботы и внимания, которые оказывает спорту в Азербайджане президент страны Ильхам Алиев».