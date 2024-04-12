Россия хочет устроить ядерную катастрофу

Согласно данным украинской разведки, вооруженные силы Российской Федерации готовятся к возможной провокации на территории оккупированной Запорожской атомной электростанции с целью обвинения Украины в инциденте. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

"Россия - единственный террорист в мире, который держит в заложниках атомную станцию и использует ее для шантажа Украины и всего мира", — говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что за последние несколько недель российская армия предпринимала попытки обвинить Украину и переложить на нее ответственность за использование беспилотных летательных аппаратов в обстрелах объектов атомной электростанции.