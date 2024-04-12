Эйнулла Фатуллаев 18:30

В новом сумрачном одиозном мире, потрясенном геополитическим сумасшествием, изменились ценностные измерения и оценочные суждения. Жажда реванша геополитической катастрофы и вызвала геополитическое умопомрачение. С рухнувшими границами дозволенного поведения государств и людей потускнело и моральное начало свободы. Как и диктатуры. Все учатся жить по нарушенным правилам. Пока не появится новое право, как регулятор межчеловеческих и межгосударственных отношений. Ведь эти отношения еще должны сложиться, не правда ли? В основе любого системного кризиса лежит нравственное помешательство и девальвация ценностей. Начнем с когнитивного искажения одного несостоявшегося человека и одного несостоявшегося государства…

Кандидатура бакинского узника Рубена Варданяна выдвинута на соискание Нобелевской премии мира. Вся бурная, а если быть точнее в эпитетах, сумбурная деятельность этого в общем-то серого, бессодержательного, искусственно-безинтеллектуального, доморощенного в лихие 90-е случайного, как шальная пуля, банкира-филантропа-борца запомнилась мне лично двумя его заявлениями. В первый раз Варданян обратил на себя внимание, написав громкое воззвание Путину в первые дни Второй карабахской войны. В глобальном противостоянии двух армянских диаспор, впрочем, и породивших современную кавказскую Армению, - российской и американской, Варданян пытался выбиться в лидеры русского армянства. Его эпистолярный жанр навеивал параллели с паломничеством османских армян к русскому царю, в надежде изменить веяние времени и ход истории. Спустя столетие лидеры мирового армянства, как и ее типичный представитель Рубен Варданян, слишком поздно вспомнили о роли в Евразии русского царя. Которого попытались списать столь же благополучно, как и ныне воспетого Эрдоганом великого Абдул Хамида Второго. До Путина руки не дошли. Ему готовили политическую экзекуцию.

Армянский идейный терроризм странным образом приходил на службу, расшатывая дряхлеющие империи. Этот идеологический терроризм сводил счеты не только с «больным человеком Европы» (как англосаксы называли Османскую империю), но стрелял и в терявшую почву под ногой Советскую Россию. 1978 год, когда советским диссидентам и не мерещилась ирреальность развала СССР, Затикян, Степанян, Багдасарян вынашивали идею независимой великой Армении, задолго до Беслана и Буйнакска взрывая московское метро! А художник Айказун Хачатрян, стоявший у колыбели первой в постсталинском СССР подпольной партии «Объединенной Армении», пропагандировавшей идеи «Немезиса»?! Парадоксально, но все они умирали со словом «месть» на устах! Эмиссары предшественника Пашиняна – Сержа Саргсяна, которые перешептывались с европейцами в закоулках старого, как мир Ватикана, не подозревали, что этот шепот ложится в донесения русских разведчиков, телеграфировавших в Кремль о кознях и предательствах союзнической армянской дипломатии. Вот так же, столь предательски из-за угла Христофор Микаелян и Врамшабу Кендилян стреляли в турецкого султана.

Поступь истории неумолима. Спустя столетие, совершив клятвопреступление на другой тюркской земле, которую в больном воображении вернули в доримскую эпоху, окаймленные древними карабахскими платанами Варданян и прочие носители армянской террористической идеи напомнили миру о возрождении греческой богини Немезиды. Да-да, спустя столетие Варданян стал угрожать Азербайджану и Турции новыми выстрелами из-за угла, расписываясь красным карандашом в расстрельных списках своих будущих жертв. Зри в корень - ведь именно при поддержке западных покровителей в Лондоне, Берлине, Бостоне армянские националисты стояли у истоков системного международного терроризма, стреляя в европейских столицах и Стамбуле в видных лидеров младотурков и первой Азербайджанской Республики! Публичное заявление Варданяна, призвавшего к проведению второй террористической акции «Немезиса», преследовало цель реанимировать концепцию Шаана Натали (Тер-Акопян) – «справедливость через возмездие». Судьба оказалась благосклонной к Натали, нашедшего приют и спасение у покровителей в далеком Массачусетсе. Идейному вдохновителю «Немезиса», как и Согомону Тейлиряну в Сан-Франциско, Аршавиру Ширакяну в Бостоне, Мисаку Тарлакяну в Париже и многим другим армянским террористам, удалось уйти от справедливой кары. Но небеса и богиня Немезида отвернулись от Варданяна – узнику бакинской тюрьмы еще предстоит рассказать о сценарии нового «Немезиса». А может и умереть с проклятьем «месть» на устах?!