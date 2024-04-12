Заявление МИД Турции
Атака Израиля на иранское посольство в Дамаске и ответные действия Ирана показывают, что события могут быстро перерасти в региональную войну, говорится в заявлении МИД Турции.
«Сегодня Турция также ясно доводит до иранских должностных лиц и влиятельных западных стран, имеющих влияние на Израиль, что необходимо прекратить эскалацию.
Мы будем продолжать наши усилия, чтобы не допустить запуска процесса, который нанесет непоправимый ущерб стабильности нашего региона и вызовет гораздо более крупные глобальные конфликты», — говорится в заявлении дипведомства.