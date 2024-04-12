Акция в оккупированном азербайджанском селе: реваншисты хотят умереть? горячая тема

Фархад Мамедов, автор haqqin.az

На фоне ультиматума Баку о немедленном возвращении четырех сел Газахского района, оккупированных в начале 90-х годов, в Армении усиливается политическая турбулентность.

12 апреля в приграничном с Азербайджаном селе Воскепар Тавушской области прошла акция протеста, участники которой выступали с заявлениями в духе «не отдадим ни пяди земли», предупреждая соотечественников о грозящей Армении «национальной катастрофе».

Напомним, что официальный Ереван не только признает села Хейримли, Гызылхаджилы, Баганис Айрым и Ашагы Эскипара суверенной территорией Азербайджана, но и публично заявляет, что их возвращение неизбежно.

Попытки реваншистских кругов Армении обострить ситуацию, используя в качестве инструмента эскалации возврат четырех сел, не сулят соседней стране ничего хорошего…

Об этом, собственно, прямо заявил на встрече с жителями Тавушской области премьер-министр Армении Никол Пашинян, который в ответ был освистан и отбыл в Ереван, пообещав через какое-то время вернуться. 

Тем временем реваншистские круги Армении пытаются использовать этот вопрос для инициирования новой волны массовых протестов и убеждают соотечественников, что возвращение четырех сел позволит азербайджанской армии продвинуться вглубь Армении, обеспечить себе контроль над территориями глубиной до 15 километров и перекрыть автомагистраль, ведущую в Грузию.

10 апреля в парламенте Армении прошли закрытые слушания, в ходе которых министр иностранных дел Арарат Мирзоян и вице-премьер Мгер Григорян ответили на вопросы оппозиции, представители которой потребовали от Кабинета министров не передавать Азербайджану эти села без соглашения о делимитации и демаркации границы.

По словам противников возвращения четырех населенных пунктов, после того как Ашагы Эскипара перейдет под контроль Азербайджана, жить в Воскепаре будет невозможно

На довод о том, что поскольку речь идет о неэксклавных азербайджанских территориях, увязать их возвращение Азербайджану с процессом делимитации границ невозможно, оппозиция не отреагировала.

Собравшиеся на митинг в селе Воскепар, расположенном между неэксклавным Ашагы Эскипара и эксклавным Юхары Эскипара, высказались решительно против возврата этих территорий в форме «односторонней уступки».

По словам противников возвращения четырех населенных пунктов, после того как Ашагы Эскипара перейдет под контроль Азербайджана, жить в Воскепаре будет невозможно, поскольку азербайджанская армия займет позиции в непосредственной близости от этого села.

Мероприятие было организовано движением «Тавуш во имя родины» и в нем участвовали приехавшие из Еревана депутаты парламента Армении, общественные и политические деятели, среди которых был глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян, не без гордости называющий себя «реваншистом».

Пашинян обещал вернуться в Воскепар

Судя по текстам выступлений некоторых участников протестного мероприятия, как минимум часть армянского общества так и не извлекла уроков из событий осени 2020 года. 

К примеру, общинный лидер Воскепара Ишхан Агбалян заявил, что нынешняя линия соприкосновения была проведена ими еще в 90-е годы в ходе боевых действий, а потому она должна стать государственной границей Армении. (Выступление Агбаляна напомнило один из нарративов армянских националистов, назвавших до 2020 года линию соприкосновения в Карабахе «государственной границей Арцаха» - ред.)

«Воскепарцы очертили эту границу, ею является линия соприкосновения, на которой стоят наши герои-солдаты, - напомнил собравшимся Ишхан Агбаля. — Вот эта граница! Идите и утвердите ее на бумаге!»

Мигран Максудян, полковник запаса армянской армии, призвал «всех армян мира объединиться и защитить Воскепар».

«Знайте, наше государство находится в опасности, - заявил Максудян. - Потеряв село Воскепар, мы потеряем нашу государственность. Поверьте, мы потеряем нашу государственность».

Он отметил, что в 1991-1993 годах прошлого века село Воскепар стало «символом победы Армении».

Пока полковник Максудян и его единомышленники заявляют о готовности ценой жизни удерживать контроль над оккупированными азербайджанскими селами, напряженность вдоль армяно-азербайджанской границы близится к критической точке

«Я убежден, что село Воскепар еще будет символом победы, - заверил собравшихся Максудян. - У нас нет земель, подлежащих сдаче. Мы против демаркации и односторонних уступок. Мы готовы воевать. И пусть никто не пугает нас войной! Армянский народ готов к войне. Мы готовы воевать, но не сдавать наши земли. Мы готовы умереть на своей земле. У нас есть честь и родина».

Пока полковник Максудян и его единомышленники заявляют о готовности ценой жизни удерживать контроль над оккупированными азербайджанскими селами, напряженность вдоль армяно-азербайджанской границы близится к критической точке. Министерство обороны Азербайджана распространяет информацию о том, что армянская армия ежедневно открывает огонь по азербайджанским позициям в разных направлениях. 

Различные Telegram-каналы демонстрируют видеозаписи, на которых ВС Армении концентрируются вдоль границы. Азербайджанская сторона уже предупредила, что любая попытка провокации со стороны армянской армии будет немедленно и жестко пресечена, а ответственность за возникшую ситуацию ляжет на Армению.

Вот почему попытки реваншистских кругов Армении обострить ситуацию, используя в качестве инструмента эскалации возврат четырех сел, не сулят соседней стране ничего хорошего…