Фархад Мамедов, автор haqqin.az 20:04

На фоне ультиматума Баку о немедленном возвращении четырех сел Газахского района, оккупированных в начале 90-х годов, в Армении усиливается политическая турбулентность. 12 апреля в приграничном с Азербайджаном селе Воскепар Тавушской области прошла акция протеста, участники которой выступали с заявлениями в духе «не отдадим ни пяди земли», предупреждая соотечественников о грозящей Армении «национальной катастрофе». Напомним, что официальный Ереван не только признает села Хейримли, Гызылхаджилы, Баганис Айрым и Ашагы Эскипара суверенной территорией Азербайджана, но и публично заявляет, что их возвращение неизбежно.

Об этом, собственно, прямо заявил на встрече с жителями Тавушской области премьер-министр Армении Никол Пашинян, который в ответ был освистан и отбыл в Ереван, пообещав через какое-то время вернуться. Тем временем реваншистские круги Армении пытаются использовать этот вопрос для инициирования новой волны массовых протестов и убеждают соотечественников, что возвращение четырех сел позволит азербайджанской армии продвинуться вглубь Армении, обеспечить себе контроль над территориями глубиной до 15 километров и перекрыть автомагистраль, ведущую в Грузию. 10 апреля в парламенте Армении прошли закрытые слушания, в ходе которых министр иностранных дел Арарат Мирзоян и вице-премьер Мгер Григорян ответили на вопросы оппозиции, представители которой потребовали от Кабинета министров не передавать Азербайджану эти села без соглашения о делимитации и демаркации границы.

На довод о том, что поскольку речь идет о неэксклавных азербайджанских территориях, увязать их возвращение Азербайджану с процессом делимитации границ невозможно, оппозиция не отреагировала. Собравшиеся на митинг в селе Воскепар, расположенном между неэксклавным Ашагы Эскипара и эксклавным Юхары Эскипара, высказались решительно против возврата этих территорий в форме «односторонней уступки». По словам противников возвращения четырех населенных пунктов, после того как Ашагы Эскипара перейдет под контроль Азербайджана, жить в Воскепаре будет невозможно, поскольку азербайджанская армия займет позиции в непосредственной близости от этого села. Мероприятие было организовано движением «Тавуш во имя родины» и в нем участвовали приехавшие из Еревана депутаты парламента Армении, общественные и политические деятели, среди которых был глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян, не без гордости называющий себя «реваншистом».

Судя по текстам выступлений некоторых участников протестного мероприятия, как минимум часть армянского общества так и не извлекла уроков из событий осени 2020 года. К примеру, общинный лидер Воскепара Ишхан Агбалян заявил, что нынешняя линия соприкосновения была проведена ими еще в 90-е годы в ходе боевых действий, а потому она должна стать государственной границей Армении. (Выступление Агбаляна напомнило один из нарративов армянских националистов, назвавших до 2020 года линию соприкосновения в Карабахе «государственной границей Арцаха» - ред.) «Воскепарцы очертили эту границу, ею является линия соприкосновения, на которой стоят наши герои-солдаты, - напомнил собравшимся Ишхан Агбаля. — Вот эта граница! Идите и утвердите ее на бумаге!» Мигран Максудян, полковник запаса армянской армии, призвал «всех армян мира объединиться и защитить Воскепар». «Знайте, наше государство находится в опасности, - заявил Максудян. - Потеряв село Воскепар, мы потеряем нашу государственность. Поверьте, мы потеряем нашу государственность». Он отметил, что в 1991-1993 годах прошлого века село Воскепар стало «символом победы Армении».