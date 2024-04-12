Главы МИД России и Ирана поговорили по телефону

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с иранским коллегой Хосcейном Амиром Абдоллахианом ситуацию на Ближнем Востоке, Абдоллахиан проинформировал об "ответных мерах" Ирана на удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске, говорится в сообщении российского дипведомства по итогам разговора, состоявшегося по инициативе иранского министра.

"В фокусе внимания была ситуация на Ближнем Востоке, - отмечается в тексте. - Глава внешнеполитического ведомства Ирана проинформировал российского коллегу о принятых Тегераном мерах в ответ на осуществленный 1 апреля израильский авиаудар по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске, повлекший гибель официальных представителей Ирана".

Лавров и Абдоллахиан отметили, что "новые опасные провокационные действия могут привести к росту напряженности на Ближнем Востоке". "Как было отмечено, дополнительная эскалация ситуации в регионе и новые опасные провокационные действия могут привести к росту напряженности на Ближнем Востоке. Недопущение подобных сценариев и устранение их первопричин должны стать предметом особого приоритетного внимания Совета Безопасности ООН", - указали в дипведомстве.