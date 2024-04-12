США желают россиянам безопасности

Россия после теракта в московском «Крокус Сити Холле» направила США прямой запрос насчет имеющейся информации об атаке, Вашингтон передал ее и продолжит так делать, сообщила американский посол Линн Трейси. Ее слова приводит пресс-служба посольства.

«Несмотря на наши весьма реальные и глубокие разногласия с Кремлем, Соединенные Штаты считают, что российские граждане имеют право жить безопасно и достойно», - пояснила Трейси.