Раиси: «Иран находится на пике могущества»

Иран находится на пике своего могущества, заявил президент Исламской Республики Ибрагим Раиси.

Он добавил, что атака Ирана на Израиль была «мощной, исторической и победоносной операцией».

Ранее Раиси заявил, что Тегеран предпримет «более весомые» действия, чем в ночь на воскресенье, если «интересы Ирана вновь окажутся под угрозой». «Я подчеркну, что любые новые авантюры против интересов иранского народа встретят более мощный ответ, который заставит пожалеть о содеянном», - было сказано в его заявлении.