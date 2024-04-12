Премьер-лига: "Карабах" проиграл "Сабаху"

Досрочно обеспечивший себе чемпионство "Карабах" играл на "Банк Республика Арене" с "Сабахом". Еще с прошлого сезона матчи этих двух команд получаются весьма интересными. Вот и на этот раз соперники порадовали зрителей, а победил "Сабах" - 3:2.

На 7-й минуте Леандро Андраде вывел гостей вперед. Но на 16-й минуте Амин Сейдиев, а на 38-й Джессе Секидика своими голами позволили "Сабаху" уйти на перерыв в ранге победителя.

Во втором тайме Теллур Муталлимов упрочил преимущество хозяев, отличившись на 57-й минуте. "Карабах" смог ответить лишь голом Наримана Ахундзаде на 76-й минуте.

У "Карабаха" по-прежнему 72 очка. Команда Гурбана Гурбанова давно вне конкуренции. А за медали и путевки в еврокубки идет ожесточенная борьба. У "Нефтчи" 47 очков, у "Зиря" - 46, у "Сумгаита" - 44, у "Сабаха" - 43, у "Туран-Товуза" - 42...

Результаты других матчей 30-го тура:

"Сумгаит" - "Зиря" - 0:0, "Габала" - "Туран-Товуз" - 1:2, "Нефтчи" - "Араз-Нахчыван" - 3:0, "Сабаил" - "Кяпяз" - 3:3.