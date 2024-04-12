США попросили помощи у Турции
Глава ЦРУ Уильям Бёрнс позвонил главе турецкой разведки MİT Ибрагиму Калыну и попросил выступить посредником в урегулировании напряженности между Ираном и Израилем, сообщает телеканал TRT со ссылкой на источники в сфере безопасности.
Бёрнс и Калын также обсудили переговоры о прекращении огня в секторе Газа, говорится в сообщении.
Отмечается, что после разговора с американским коллегой Калын провел встречу с представителями палестинского движения ХАМАС.
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